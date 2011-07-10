Литвин на два дня едет в Армению

11-12 июля председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН будет находиться с официальным визитом в Республике Армения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, программой визита предусмотрены встречи руководителя парламента с председателем Национального собрания Армении Овиком АБРААМЯНОМ в формате 1+2, с Президентом Республики Армения Сержем САРГСЯНОМ, с премьер-министром Армении Тиграном САРКИСЯНОМ и с Католикосом всех армян ГАРЕГИНОМ ІІ.

Во время визита пройдут переговоры официальных делегаций Украины и Республики Армения под председательством глав парламентов, планируется подписание двусторонних документов.

Украинская делегация посетит Музей-институт геноцида армян, Институт древних рукописей Матенадаран имени Св. Месропа Маштоца, Ереванский коньячно-виноводочный комбинат «Арарат».

В.ЛИТВИН выступит перед членами Академии наук Армении и ответит на вопросы журналистов.