ЕС требует от Греции новой программы и угрожает дефолтом

Комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Олли РЕН заявляет, что парламент Греции должен поддержать новую экономическую программу, если хочет избежать дефолта страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в распространенном сегодня заявлении комиссара.

«Единственный путь избежать немедленного дефолта – поддержка парламентом пересмотренной экономической программы», - заявил О.РЕН.

Комиссар отметил, что уважает суверенитет парламента Греции касательно дебатов, продолжающихся в этом органе, однако отметил, что на повестке дня стоит вопрос будущего страны и стабильности еврозоны.

«Для тех, кто спекулирует относительно других возможностей, позвольте мне четко сказать: нет плана Б, чтобы избежать дефолта», - подчеркнул комиссар.

По его словам, пересмотренная экономическая программа включает в себя как среднесрочную фискальную стратегию, так и программу приватизации.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Греция приняла программу значительного сокращения бюджетных расходов, чтобы уменьшить дефицит бюджета, составивший по итогам 2009 года 15,4% ВВП. Однако, страна вместо запланированного уменьшения до 9,4%, смогла уменьшить дефицит бюджета только до 10,5% ВВП по итогам 2010 года.

В 2010 году Греция получила 110 млрд. евро кредитов от ЕС и МВФ для улучшения финансового состояния страны.

Министры финансов еврозоны планируют уточнить план поддержки Греции в июле.

Сегодня, 28 июня, в Греции проходит всеобщая забастовка, которая сопровождается массовыми акциями протеста против новых мер по сокращению бюджетных расходов.

Депутаты греческого парламенту второй день обсуждают пакет сокращений, который составит 28 млрд. евро (12% ВВП страны) на ближайшие четыре года.

Без принятия соответствующего закона кредиторы из ЕС и МВФ отказываются предоставить Греции очередной 12-миллиардный транш 110-миллиардной поддержки. В этом случае Греции грозит дефолт по 350-миллиардному долгу уже в июле.