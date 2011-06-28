Франция направит 1 млрд евро в атомную энергетику

Один миллиард евро будет инвестирован в область атомной энергетики и ядерной безопасности, заявил Николя Саркози.

По его словам, страна и дальше будет вкладывать средства в атомную энергетику, несмотря на то, что некоторые европейские страны от нее отказываются.

В июне правительство Германии утвердило программу отказа от атомной энергии до 2022 года, напоминает Би-би-си.