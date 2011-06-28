Франция направит 1 млрд евро в атомную энергетику
01:43, 28 июня 2011Мир
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Об этом заявил президент Саркози
Один миллиард евро будет инвестирован в область атомной энергетики и ядерной безопасности, заявил Николя Саркози.
По его словам, страна и дальше будет вкладывать средства в атомную энергетику, несмотря на то, что некоторые европейские страны от нее отказываются.
В июне правительство Германии утвердило программу отказа от атомной энергии до 2022 года, напоминает Би-би-си.
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