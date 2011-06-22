В Германии упростят прием на работу иностранцев

Правительство Германии готовит законопроект, упрощающий процедуру приема на работу иностранных специалистов, сообщает Лента.ру. Утверждение документа запланировано на текущую неделю.

По словам министра образования и исследований Аннетты Шаван (Annette Schavan), в первую очередь закон коснется таких профессий, как инженеры и врачи. Суть нововведения заключается в отказе от сложной процедуры получения работодателем разрешения на наем иностранного специалиста. В соответствии с существующими правилами, компания сперва должна предоставить доказательства того, что профессионала нужного ей уровня нанять среди местного населения невозможно.

Также новый проект позволит работодателям нанимать людей с иностранными дипломами, признание которых сейчас в Германии затруднено. Согласно оценке Шаван, только одна эта мера упростит наем около 300 тысяч человек. Кроме того, в случае принятия закон позволит бизнесу живее заполнять существующие вакансии.

В апреле 2011 года председатель Федерального объединения немецких работодателей Дитер Хундт (Dieter Hundt) представил оценку, в соответствии с которой в стране насчитывается около миллиона вакансий. По его словам, нехватка рук должна была сократиться с мая, когда доступ на рынок труда открылся для новых членов ЕС - Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии и Эстонии.