Эксперт: лучше с россиянами договариваться, а не судиться

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что Украине не стоит обращаться в Стокгольмский арбитраж по поводу газовых контрактов, заключенных «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года, поскольку для Украины в этом случае возникнет много рисков.

Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.

Он также выразил сомнение, что действующая власть пойдет на такой шаг.

«До суда, даже в Стокгольме, лучше дело не доводить. В суде, как правило, победитель выигрывает дело у своего противника. Но оба проигрывают в глазах третьих сторон. А в нашем случае еще и нет гарантии на позитивный результат. Лучше с россиянами договариваться, а не судиться», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«По поводу арбитража - маловероятно. Вряд ли наши отважились бы. Если этого не случилось в марте – апреле 2010-го, то и теперь, по-видимому, не стоит ожидать такого сценария. Кажется, что здесь больше рисков и угроз для нас, чем шансов. К такому выводу в свое время мы со многими специалистами, в том числе, с юристами, пришли после истинного изучения контрактов», - сказал эксперт.

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