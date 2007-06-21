Сегодня в Брюсселе обсудят будущее конституции ЕС

Сегодня в Брюсселе открывается летний саммит Европейского Союза, передает РИА «Новости».

Как ожидается, главные дебаты в ходе двухдневной встречи глав государств и правительств 27 стран-членов этой региональной организации развернуться вокруг будущего Конституции ЕС.

Федеральный канцлер председательствующей в ЕС в первом полугодии Германии Ангела МЕРКЕЛЬ рассчитывает передать бразды правления Португалии, сдвинув с "мертвой точки" процесс ратификации конституционного акта.

По информации европейских СМИ, официальный Берлин разработал компромиссные предложения, которые призваны обеспечить среди участников саммита консенсус в вопросе завершения ратификационного процесса через принятие облегченного варианта проекта европейской конституции.

Французы и голландцы на национальных референдумах в 2005 году отказались одобрить торжественно подписанный лидерами ЕС в Риме в 2004 году конституционный договор. После этого его ратификацию было решено приостановить во избежание новых провалов.

Нынешний проект Конституции ЕС пока ратифицировали - парламентским путем и на референдумах - 18 из 27 стран-членов.

С целью вывода организации из институционного кризиса новый Президент Франции Николя САРКОЗИ предложил "упростить" вынесенный на одобрение проект конституции, который позволил бы французским властям не проводить повторный референдум, а ратифицировать его парламентским путем.

Сторонники этого варианта предлагают исключить все конституционные символы - от флага и гимна единой Европы до самого слова "конституция", которое будет заменено на "договор", но сохранить статьи о введении в ЕС института президентства, поста министра иностранных дел и системе голосования в Совете министров ЕС".

Главными оппонентами в вопросе принятия конституционного акта сегодня выступают Польша и Великобритания. Для Польши главным "камнем преткновения" в тексте соглашения является именно предусмотренная проектом конституции формула принятия решений. Официальная Варшава предложила применять принцип "квадратного корня" вместо так называемого "двойного большинства", который, по мнению польского правительства, значительно ослабит интересы "средних" стран и усилит контроль за принятием решений в ЕС со стороны Великобритании, Франции и Германии. Согласно принципу "двойного большинства", решение считается принятым, если за него проголосовали представители 55% государств ЕС, в которых проживает не менее 65% населения Евросоюза. Применение же системы "квадратного корня", как считают в Варшаве, сравняет распределение голосов между большими и средними странами ЕС. Так, 39-миллионная Польша получит шесть голосов, а 82-миллионная Германия - девять голосов. До последнего времени позицию Варшавы поддерживала Чехия.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тони БЛЭР выдвинул сразу несколько условий, которые должен выполнить ЕС для того, чтобы Лондон поддержал упрощенный проект европейской конституции. Основные требования - сохранить суверенитет Великобритании в сфере международной политики, в вопросах налогового и судебного законодательства, а также Хартию фундаментальных прав, которой предусмотрено право трудящихся на забастовку.

Вопрос о принятии нового документа остается также открытым для Нидерландов. Амстердам настаивает на предоставлении национальным парламентам больше властных полномочий, в частности, возможность блокировать отдельные решения ЕС.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ, со своей стороны, заявил накануне брюссельского саммита, что он считает возможным принятие решения по выводу ЕС из институционного кризиса.

Ожидается, что в рамках международной повестки дня саммита ЕС его участники обменяются мнениями о планах США по размещению элементов системы ПРО в Европе.