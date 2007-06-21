Австрия обещает освободить российского шпиона

Австрия "незамедлительно" освободит задержанного гражданина России, если Москва откажется лишить его дипломатического иммунитета, заявил в Вене представитель генпрокуратуры альпийской республики Герхард Ярош, передает Би-би-си.

Несколькими часами ранее поступили сообщения о том, что МИД Австрии подтверждает наличие дипломатического иммунитета у гражданина РФ, задержанного неделю назад в Линце, но ввиду серьезности обвинений просит российскую сторону о снятии такового для проведения дальнейших следственных действий. Однако посол РФ в Австрии Станислав Осадчий заявил, что Россия делать этого не намерена и высказал надежду, что арестованный будет освобожден уже сегодня.

Сотрудника Роскосмоса задержали вместе с офицером австрийских ВВС, который якобы передавал ему секретную информацию о разработках в области военной электроники. Москва назвала обвинения необоснованными и потребовала освобождения своего гражданина. Россиянин не имел постоянного дипломатического статуса в Австрии, но являлся членом официальной российской делегации на сессии комитета ООН по космосу в Вене. По заключению юридической службы ООН, участники подобных конференций располагают дипломатическим иммунитетом на время их проведения.

РБК-Украина