Повстанцы приблизились к Триполи

Ливийские повстанцы, действующие к юго-западу от столицы в районе Западные Горы, сумели захватить деревню Саффет и приблизиться к Триполи на расстояние менее ста километров, сообщает "Аль-Джазира".

Благодаря захвату этой деревни, расположенной на возвышенности, они получили возможность контролировать значительное пространство к северу от гор. Однако оппозиционеры признают, что в районе все еще действуют небольшие группы сторонников Каддафи, на которых идет охота.

В последние дни повстанцы очистили от правительственных войск почти весь горный регион и начали продвижение в направлении столицы. Несмотря на это, они продолжают жаловаться на отсутствие поддержки со стороны авиации НАТО, которая занята бомбардировками в других частях страны, замечает Лента.ру.

Последним крупным населенным пунктом в этом районе, перешедшим под контроль оппозиции, стал город Ефрен, открывающий дорогу на Аль-Завию и Аль-Азизию. До этого Ефрен почти два месяца находился в блокаде со стороны правительственных войск.