В Молдавии объявлены официальные итоги выборов

В Молдове объявлены официальные результаты прошедших в воскресенье выборов в местные органы власти.

По данным Центризбиркома, на выборах в районные и муниципальные советы лидирует оппозиционная Партия коммунистов.

На выборах мэра Кишинева ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50 процентов голосов избирателей. Представитель коммунистов Игорь Додон получил чуть более 48 процентов, действующий мэр, кандидат Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 46 с половиной процентов голосов.

По итогам выборов в кишиневский муниципальный совет Партия коммунистов получила 26 из 51 мандата, сообщает Радио Свобода.