Наивысшей гарантией безопасности Украины стало бы членство в Североатлантическом Альянсе. Это может произойти после прекращения боевых действий.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал советник по вопросам Европы в Совете по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Майкл Карпентер. По его словам, для Украины жизненно важно получить самую надежную форму гарантий - пятую статью НАТО:

"Когда прекратятся боевые действия, если эта цель будет достигнута, за этим может следовать членство в НАТО. И это даст гарантию безопасности для Украины".

По его словам, сейчас достичь этого довольно трудно, поскольку продолжается горячая фаза войны, а решение о вступлении страны в НАТО потребует политической воли от всех членов Альянса. В то же время Карпентер поддержал идею европейской военной миссии, которая бы гарантировала Украине, что Россия не пойдет дальше, если будет подписано мирное соглашение.

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