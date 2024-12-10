ФРГ стала членом НАТО еще в 1955 году, но восточные земли страны смогли присоединиться к Альянсу только после воссоединения Германии в 1990 году.

70,3% опрошенных украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО, отправной точкой этой модели является западногерманская. Об этом говорится в результатах общенационального опроса по заказу Центра "Новая Европа".

"70,3% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в Альянс, когда НАТО пригласит Украину в международно признанных границах (при этом статья 5 Вашингтонского договора будет применяться ко всему государству, кроме временно оккупированных территорий)", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что отправной точкой этой модели является западногерманская модель вступления.

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"Напомним, ФРГ стала членом НАТО еще в 1955 году, но восточные земли страны смогли присоединиться к Альянсу только после воссоединения Германии в 1990 году. Однако существенным отличием постепенного вступления от частичного является то, что приглашение в НАТО будет распространяться не только на Украину без временно оккупированных территорий, как это было в случае Западной Германии, но на всю Украину, включая оккупированные территории", - отмечается в сообщении.

В то же время в украинском дискурсе "в течение последних двух лет обсуждалось преимущественно частичное вступление Украины в НАТО, когда оккупированные территории якобы "отдаются" России в обмен на членство в НАТО для неоккупированной".

"Конечно, и в опросах такой вариант не находит поддержки со стороны украинцев. На самом деле речь идет о том, что эти территории также приглашены в Альянс, но под зонтиком безопасности Альянса смогут оказаться только после их деоккупации в будущем... Как видим, постепенное вступление находит понимание у большинства украинцев", - говорится в сообщении.

Как проводился опрос

Исследование было проведено ООО "ИНФО САПИЕНС" по заказу Центра "Новая Европа" с 15 по 27 ноября. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка исследования - 1 тыс. респондентов. Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16+ по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 1 января 2022 года. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях Крыма, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока нет смысла говорить с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом о приглашении Украины в НАТО, пока он еще не в Белом доме.

В то же время Зеленский отметил, что такие гарантии безопасности, как приглашение Украины в НАТО нужны уже сейчас.

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