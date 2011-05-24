ЕС ввел санкции против белорусских прокуроров

Совет министров иностранных дел ЕС расширил список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в страны Евросоюза и банковские активы которых замораживаются, сообщает Радио Свобода.

По информации брюссельского журналиста Виктора Онучко, эти ограничительные меры, введенные Советом ЕС, не были сенсацией. Государства Евросоюза согласовали их после вынесения приговоров бывшему кандидату в президенты Белоруссии Андрею Санникову и другим представителям белорусской политической оппозиции и гражданского общества. Так что министры утвердили это постановление без дискуссии.

К списку, возглавляемому президентом Лукашенко, добавились еще 13 имен - главным образом, судей и прокуроров на процессах над оппозицией.