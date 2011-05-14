Парламент Пакистана пригрозил США «перекрыть каналы»

Парламент Пакистана в субботу проголосовал за пересмотр отношений с США из-за операции против лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, которую Вашингтон инициировал, не предупредив Исламабад.

Об этом сообщает Газета.Ru.

«Парламент осуждает предпринятую в одностороннем порядке акцию США в Абботтабаде, которая нарушила суверенитет Пакистана», – говорится в заявлении парламентариев.

Депутаты также пригрозили США перекрытием каналов снабжения американских войск в Афганистане в случае повторения подобных операций на территории страны.

США не предупредили Пакистан о готовящейся операции, так как боялись утечки информации. Кроме этого, американские чиновники не раз обвиняли спецслужбу Пакистана в укрывательстве террориста.

Накануне глава пакистанской спецслужбы Ахмад ПАША вновь заявил, что его сотрудники не знали о том, что бен Ладен на протяжении более пяти лет жил в Абботтабаде.

При этом несколько дней назад британская газета Guardian со ссылкой на свои источники писала, что Пакистан после теракта 11 сентября 2001 года разрешил США проводить односторонние операции по поиску и убийству бен Ладена.