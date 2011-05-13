В Москве пугают Украину перераспределеним газового потока

Заместитель председателя Государственной Думы РФ, Президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ не исключает перераспределение газа, транспортируемого через Украину для поставок по «Северному потоку».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Суммарная мощность ГТС Украины – 142 млрд. куб. м газа в год, сейчас там проходит где-то 118 с недогрузом по разным причинам – в соответствии с контрактами и по технической возможности… Я допускаю, что какое-то перераспределение будет, ведь подача газа с северных месторождений короче через «Северный поток», - сказал В.ЯЗЕВ.

При этом он подчеркнул, что РФ не собирается отказываться транзита по украинской ГТС.

«Мы всегда подчеркивали, что без нее обойтись не можем, но нам и Европе намного легче станет, если появиться еще один путь поставки газа в Европу», - добавил он.

Как отметил В.ЯЗЕВ, было заявлено, что до начала добычи газа со Штокманского месторождения поставки по «Северному потоку» будут осуществляться из Южнорусского месторождения.

При этом он подчеркнул, что Россия имеет единую систему газоснабжения и может поставить газ из любого месторождения в любую точку на границе России.

Он отметил, что проектная мощность первой нитки «Северного потока» составляет 27,5 млрд. куб. м в год и контракты на этот объем есть.

«Не вижу проблем с загрузкой этой нитки и через год будет пущена вторая нитка», - отметил В.ЯЗЕВ.

Он также считает, что сейчас нет оснований для пересмотра цены на газ для Украины.

Кроме этого В.ЯЗЕВ считает, что в случае приватизации «Нафтогаза» недопуск к ней «Газпрома» нелогичен.

«Как это понять? «Газпром» - основной партнер и «Нафтогаз» живет от газпромовского газа – за счет поставок и транзита… а акции продать хоть кому, только не «Газпрому» - это непонятная дискриминация», - подчеркнул В.ЯЗЕВ.

Он также отметил, что РФ выступает за пошаговое объединение двух компаний.

Как сообщал УНИАН, 5 мая премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании Президиума правительства РФ, что закончено строительство первой нитки газопровода «Северный поток».

Также 5 мая в пресс-службе оператора проекта, компании Nord Stream AG, сообщили, что начало транспортировки природного газа по первой нитке газопровода «Северный поток» напрямую из России в страны Европейского Союза намечено на четвертый квартал текущего года.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год был намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» с бюджетом 7,4 млрд. евро реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.