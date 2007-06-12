Россия не спешит с пояснениями относительно Жулинского

Россия пока не предоставила официального ответа о причинах запрета на въезд в Россию советнику Президента Украины Николаю ЖУЛИНСКОМУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге во вторник руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

“Пока официального ответа российской стороны мы не получили”, - сказал он.

А.ДЕЩИЦА сообщил, что на сегодняшний день украинская и российская стороны ведут активные консультации с целью наработки общего подхода к решению вопроса, касающегося запрета на въезд как российским гражданам в Украину, так и украинским в Россию.

Руководитель пресс-службы МИД предположил, что такой общий подход будет наработан в течение десяти дней.

Как сообщал УНИАН, 5 июня академик Н.ЖУЛИНСКИЙ в частном порядке направлялся с женой и дочерью в Санкт-Петербург, чтобы посетить могилу родственника. Однако без объяснения причин его задержали и депортировали в Украину.