Россия не спешит с пояснениями относительно Жулинского
МИД надеется на официальный ответ
|Николай Жулинский
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге во вторник руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.
“Пока официального ответа российской стороны мы не получили”, - сказал он.
А.ДЕЩИЦА сообщил, что на сегодняшний день украинская и российская стороны ведут активные консультации с целью наработки общего подхода к решению вопроса, касающегося запрета на въезд как российским гражданам в Украину, так и украинским в Россию.
Руководитель пресс-службы МИД предположил, что такой общий подход будет наработан в течение десяти дней.
Как сообщал УНИАН, 5 июня академик Н.ЖУЛИНСКИЙ в частном порядке направлялся с женой и дочерью в Санкт-Петербург, чтобы посетить могилу родственника. Однако без объяснения причин его задержали и депортировали в Украину.