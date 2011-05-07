За семь недель беспорядков в Сирии погибли 800 человек

19:49, 07 мая 2011
Мир
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Данные правозащитников

 Около 800 человек погибли за семь недель беспорядков в Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Sawasiah.

Около недели назад число погибших было около 500 человек.

В сообщении организации говорится, что только 220 мирных жителей погибли в столкновениях с правительственными войсками в городе Деръа.

Правозащитная группа Sawasiah была основана адвокатом Моханнадом аль-ХАССАНИ, который находится сейчас в тюрьме.

 

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