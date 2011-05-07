За семь недель беспорядков в Сирии погибли 800 человек
19:49, 07 мая 2011Мир
1007
Данные правозащитников
Около 800 человек погибли за семь недель беспорядков в Сирии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Sawasiah.
Около недели назад число погибших было около 500 человек.
В сообщении организации говорится, что только 220 мирных жителей погибли в столкновениях с правительственными войсками в городе Деръа.
Правозащитная группа Sawasiah была основана адвокатом Моханнадом аль-ХАССАНИ, который находится сейчас в тюрьме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter