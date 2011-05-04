Рейтинг Обамы вырос после сообщения о смерти бен Ладена
00:00, 04 мая 2011Мир
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69% согласны с его политикой
Согласно результатам опроса, проведенного по заказу газеты "Вашингтон пост", рейтинг Барака Обамы с апреля вырос на 9% и составил 56%, сообщает Би-би-си.
Это самый высокий показатель популярности американского президента, начиная с 2009 года.
Более 60% опрошенных сказали, что поддерживают политику Барака Обамы в Афганистане.
Еще 69% сообщили, что согласны с проводимой Вашингтоном политикой по борьбе с терроризмом.
Опрос, проведенный телекомпанией CNN, также показал рост рейтинга Барака Обамы в первые дни мая.
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