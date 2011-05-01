Папу Иоанна Павла II провозгласили блаженным

Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI причислил своего предшественника Иоанна Павла II к лику блаженных.

Как передает РИА Новости, процесс беатификации Папы Иоанна Павла II, скончавшегося 2 апреля 2005 года, начался практически сразу после его смерти - в мае того же года. Провозглашение блаженным в католичестве является первой стадией прославления, после которой следует канонизация (причисление к лику святых).

Бенедикт XVI на латыни провозгласил Иоанна Павла II "блаженным", после чего две монахини пронесли ампулу с кровью понтифика. На площади Святого Петра в Риме собрались сотни тысяч верующих, в том числе официальные делегации из разных стран и главы ряда государств. На Соборе Святого Петра вывешен большой портрет Иоанна Павла II.

Торжественные богослужения, прославляющие блаженного Папу Римского Иоанна Павла II, будут проходить каждый год 22 октября - в день начала его понтификата.

Иоанн Павел II возглавил Римско-Католическую церковь в 1978 году и стал первый понтификом с 1523 года не итальянского происхождения. "Сегодня его имя добавляется в ряд святых и блаженных, объявленных им во время своего понтификата, который длился почти 27 лет", - сказал БЕНЕДИКТ XVI, обращаясь к собравшимся на площади верующим. Понтифик отметил, что Иоанн Павел II был "образцовым сыном польского народа", который помог "христианам всего мира не бояться называть себя христианами", "дал нам силы верить в Христа". "Одним словом, он помог нам не бояться правды, потому что истина является гарантией свободы", - добавил Папа Римский.

"Блажен ты, возлюбленный Папа Иоанн Павел II, потому что ты верил! Продолжай - мы просим тебя - и с Небес поддерживать веру народа в Бога. Аминь", - завершил свою проповедь БЕНЕДИКТ XVI под аплодисменты паломников. По окончании праздничной мессы верующие смогут поклониться мощам блаженного понтифика, выставленным в Соборе Святого Петра. После завершения всех мероприятий, посвященных беатификации, вечером 2 мая - мощи Иоанна Павла II будут перенесены из крипты в правый придел базилики - часовню Святого Себастьяна, а надгробный камень от вскрытой могилы будет перевезен в Краков и помещен там в храме, который будет освящен во имя блаженного Иоанна Павла II.