Убит один из сыновей Каддафи

Один из сыновей ливийского лидера Муаммара Каддафи - Саиф аль-Араб - погиб во время бомбардировки НАТО. Об этом в ночь на воскресенье, 1 мая, сообщает Reuters со ссылкой на представителя ливийского правительства.

AFP, в свою очередь, сообщает, что вместе с сыном Каддафи погибли трое его внуков.

Как рассказал агентству представитель ливийского правительства Мусса Ибрагим, самолеты союзников нанесли удар по дому Саифа аль-Араба, где в это время находился сам Муаммар Каддафи с супругой, а также другие члены семьи и друзья.

Сам Каддафи во время бомбардировки не пострадал. По словам Ибрагима, он жив и находится в добром здравии, как и его жена, хотя несколько других людей, находившихся в доме, получили ранения.

Reuters отмечает, что в дом, где находилась семья Каддафи, попали по меньшей мере три ракеты.

29-летний Саиф аль-Араб был младшим сыном ливийского лидера, не игравшим заметной роли в политической жизни страны. По словам Ибрагима, он был студентом и учился в Германии.

В конце февраля, замечает Лента.ру, 2011 года иранский телеканал сообщил, что Саиф аль-Араб Каддафи перешел на сторону оппозиции. Эта информация, однако, так и не получила подтверждения.

НАТО подтверждает факт авиаудара по объекту в Триполи в субботу вечером, сообщает Би-би-си. Налету подвергся военный пункт управления и контроля в городском районе Баб аль-Азизия, говорится в заявлении для СМИ от имени руководителя натовской операции генерал-лейтенанта Шарля Бушара.

Генерал заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели родных Каддафи, но сожалеет "обо всех жертвах продолжающегося конфликта, особенно невинных гражданских людях".