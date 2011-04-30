Каддафи призвал ливийцев воевать с Италией

Ливия находится в состоянии войны с Италией. Об этом заявил сегодня ливийский лидер Муаммар Каддафи, выступая по государственному телевидению Ливии.

"Войны хочет ливийский народ и я не могу препятствовать. Мы уже в состоянии войны с Италией, поскольку итальянцы убивают наших детей в 2011 году как в 1911. Поэтому я не могу запретить ливийцам защищать их жизнь и землю и перенести военные действия на территорию противника", - сказал Каддафи, обвинив Италию в "новом колониализме".

"Мой друг Сильвио Берлускони совершил преступление, решив участвовать в бомбардировках Ливии", - добавил полковник.

"Мы хотели перевернуть ту ненавистную страницу в истории наших отношений. Но вместо радости и празднований по поводу окончания этого периода (колониализма), сегодня мы стоим перед новой колонизацией со стороны Италии", - сказал Каддафи.

Италии удалось закрыть историю 30-летней колонизации Ливии после заключения почти 3 года назад "Договора о дружбе", который подписали Каддафи и премьер-министр Сильвио Берлускони. Этот документ предусматривал крупные итальянские инвестиции в Ливию в качестве "компенсации", а также допуск итальянских компаний в ливийский добывающий сектор. В настоящее время действие договора официально приостановлено.

Рим поддержал и фактически признал Переходный национальный совет (ПНС) Ливии и участвует в операции международной коалиции в Ливии.

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