Талибы прорыли 360-метровый туннель из тюрьмы

Из тюрьмы в городе Кандагар в Афганистане совершили побег 476 заключенных, сообщает AFP со ссылкой на начальника этого исправительного учреждения.

Для того, чтобы совершить побег, рассказал он, заключенные прорыли тоннель длиной в несколько сотен метров, по которому и покинули территорию тюрьмы. Иные подробности произошедшего начальник тюрьмы пока сообщать не стал.

Представитель движения "Талибан" Юсуф Ахмади, в свою очередь, распространил заявление, в котором сообщается, что все сбежавшие из тюрьмы в Кандагаре были талибами. "Заключенные прорыли 360-метровый тоннель в южной части тюрьмы. Выходить на волю они начали в 23:00 в воскресенье. К утру понедельника тюрьму покинул 541 человек", - заявил Ахмади, добавив, что среди совершивших побег были 106 полевых командиров "Талибана". Все сбежавшие, сообщил он, уже размещены в безопасных местах.

В июне 2008 года, напоминает Лента.ру, из тюрьмы в Кандагаре совершили побег около 1150 заключенных. Тогда тюрьму взяли штурмом боевики движения "Талибан" - среди заключенных было около 400 талибов. При штурме погибли 15 охранников.