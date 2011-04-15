В Китае горит склад химикатов

Местные власти провели эвакуацию

Склад с химикатами горит в центральной китайской провинции Хунань. Как передает РИА «Новости», возгорание произошло в складском помещении химического предприятия Xiangzhongcheng Chemical в районе города Чжучжоу вечером в четверг. Горит тиосульфат натрия, широко используемый в текстильной промышленности. Над местом пожара поднимаются клубы токсичного дыма. Местные власти провели эвакуацию жителей близлежащих домов.

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