В Китае горит склад химикатов
08:42, 15 апреля 2011Мир
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Местные власти провели эвакуацию
Склад с химикатами горит в центральной китайской провинции Хунань.
Как передает РИА «Новости», возгорание произошло в складском помещении химического предприятия Xiangzhongcheng Chemical в районе города Чжучжоу вечером в четверг. Горит тиосульфат натрия, широко используемый в текстильной промышленности. Над местом пожара поднимаются клубы токсичного дыма.
Местные власти провели эвакуацию жителей близлежащих домов.
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