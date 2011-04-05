В океан течет радиоактивный йод Фукусимы: 7,5 млн раз выше нормы

Содержание радиоактивного йода-131 в воде, которая выливается в Тихий океан с аварийной АЭС "Фукусима-1", в 7,5 миллиона раз превышает норму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

По данным компании-оператора АЭС TEPCO, пробы воды для анализа были взяты 2 апреля. Выявлено содержание йода-131 в объеме 300 тысяч беккерелей на один кубический сантиметр воды. Радиоактивная вода попадает в Тихий океан через трещину в колодце дренажной системы АЭС. Остановить утечку пока не удается, сообщает TEPCO.

Как сообщал УНИАН, ранее было принято решение о сбросе радиоактивной воды с АЭС в океан. Как заявил представитель японского правительства, эта мера была неизбежной - чтобы предотвратить масштабное загрязнение территории.

Специалисты заявляют, что радиоактивная вода разносится океанскими течениями, в результате чего уровень радиации быстро снижается, и серьезной угрозы морской флоре и фауне нет.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания.