В ливийском городе Брега боевые действия зашли в тупик
21:20, 03 апреля 2011Мир
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Никто не хочет переходить в наступление
В ливийском городе Брега идут бои между повстанческими отрядами и правительственными войсками.
Как сообщает корреспондент Би-би-си, находящийся между Брегой и Адждабией, ситуация зашла в тупик, так как правительственные войска, удерживающие позиции возле университета, не желают переходить в наступление из-за возможных авиаударов НАТО.
Плохо вооруженные и неорганизованные повстанцы, со своей стороны, не могут или не хотят продвигаться к центру города и призывают НАТО к дальнейшим ударам.
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