В ливийском городе Брега боевые действия зашли в тупик

В ливийском городе Брега идут бои между повстанческими отрядами и правительственными войсками.

Как сообщает корреспондент Би-би-си, находящийся между Брегой и Адждабией, ситуация зашла в тупик, так как правительственные войска, удерживающие позиции возле университета, не желают переходить в наступление из-за возможных авиаударов НАТО.

Плохо вооруженные и неорганизованные повстанцы, со своей стороны, не могут или не хотят продвигаться к центру города и призывают НАТО к дальнейшим ударам.