По территории Ливии выпущено еще 22 "Томагавка"
00:49, 30 марта 2011Мир
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Совершено 115 авиавылетов
За последние 24 часа коалиционные войска выпустили по территории Ливии 22 ракеты "Томагавк". Об этом сообщили представители Пентагона.
Они отметили, что также были произведены 115 авиавылетов, включавших обстрелы стратегических объектов армии Каддафи, передает Би-би-си.
Очередные два взрыва прогремели в ночь на среду в непосредственной близости от резиденции Муамара Каддафи в Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на телеканала "Аль-Арабия". Ранее во вторник СМИ сообщили о трех взрывах рядом с резиденцией "Баб аль-Азизия" на юго-востоке столицы.
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