По территории Ливии выпущено еще 22 "Томагавка"

За последние 24 часа коалиционные войска выпустили по территории Ливии 22 ракеты "Томагавк". Об этом сообщили представители Пентагона.

Они отметили, что также были произведены 115 авиавылетов, включавших обстрелы стратегических объектов армии Каддафи, передает Би-би-си.

Очередные два взрыва прогремели в ночь на среду в непосредственной близости от резиденции Муамара Каддафи в Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на телеканала "Аль-Арабия". Ранее во вторник СМИ сообщили о трех взрывах рядом с резиденцией "Баб аль-Азизия" на юго-востоке столицы.