Каддафи призывает остановить «варварское наступление» в Ливии

Муаммар КАДДАФИ обратился сегодня к странам западной коалиции с призывом "прекратить варварское наступление" в Ливии. Об этом говорится в его послании, направленном участникам открывающейся сегодня в британской столице Международной конференции по ситуации в Джамахирии, СООБЩАЕТ ИТАР-ТАСС.

"Оставьте Ливию ливийцам, – заявил М.КАДДАФИ. – Вы проводите операцию по истреблению народа и уничтожаете развивающуюся страну".

В работе Лондонской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-участников коалиции, начавших военную операцию в Ливии. Туда также приглашены представители стран Ближнего Востока и Северной Африки. По инициативе Франции на конференции будет рассмотрен вопрос о формировании Международной контактной группы по Ливии.