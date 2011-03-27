Израиль требует уничтожить страницу Facebook, призывающую к восстанию палестинцев

Израиль требует от Facebook уничтожить страницу, призывающую к восстанию палестинцев

Влиятельная международная антисемитская организация «Лига против клеветы» (The Anti-Defamation League), базирующаяся в США, потребовала от социальной сети Facebook уничтожить профиль группы с названием «Третья палестинская интифада» (восстание палестинцев за освобождение оккупированных территорий), сообщает The Jerusalem Post.

Как считает организация, страница «содействует террористическому насилию».

В группе, которая призывает «опираться на две предыдущие интифады», состоят уже около 312 тысяч человек. Также она содержит ссылки на Twitter и видео на YouTube.

Официальный представитель ADL Авраам Фоксман заявил, что требование пока не удовлетворено. По его мнению, группу необходимо закрыть, так как «только одно название провоцирует насилие».

В минувшую среду министр информации Израиля отправил основателю Facebook Марку Цукербергу письмо с такой же просьбой.

«Я обращаюсь к вам с просьбой о немедленном уничтожении этой страницы на Facebook. Я уверен, что вы с уважением относитесь к ценностям любого народа и предпочитаете, чтобы весь ваш сайт основывался на том же», – говорится в письме министра.

«Газета.Ru»