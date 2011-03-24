НАТО примет командование операцией в Ливии

НАТО примет на следующей неделе, "в понедельник-вторник", командование коалиционной операцией в Ливии, стало известно РИА "Новости" из дипломатических источников в Брюсселе.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД страны Ахмета Давутоглу сообщили, что командование военной операцией в ближайшее время будет передано НАТО от западной коалиции.

"Наши требования о передаче командования операцией НАТО удовлетворены, это произойдет в ближайшие день-два", - цитирует министра телекомпания NTV.

В НАТО почти неделю не могли прийти к соглашению о командовании коалиции в Ливии - против передачи руководства операцией альянсу выступала Франция. Париж предлагал союзникам создать структуру политического руководства операцией в Ливии, в которой будут участвовать страны-участники операции, представители Лиги арабских государств и Африканского союза.

В среду Совет НАТО одобрил участие альянса в обеспечении эмбарго на поставки оружия в Ливию. В ней планируется задействовать 16 боевых кораблей и подводных лодок. Турция, неоднократно заявлявшая, что не примет участия в военной операции против Ливии, выделила пять кораблей ВМС и одну подводную лодку и тем самым внесла самый крупный вклад в операцию. Анкара также заявила, что может предоставить в распоряжение НАТО для участия в операции в Ливии и эскадрилью боевых самолетов, если удастся убедить Францию в том, что управление ливийской кампанией должно осуществляться Североатлантическим альянсом.