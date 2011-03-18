Марков уверен: русский мир отличается от "один язык, одна нация, один фюрер"

«Немецкий мир» не очень сложился, поскольку «у немцев есть комплекс неполноценности», заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ на пресс-конференции в УНИАН на тему «Необходимость создания национальной идеи».

Как передает корреспондент УНИАН, С.МАРКОВ сказал, что «русский мир», который сейчас строит Россия, «равноположен с китайским, японским миром, англоязычной культурой, франкофонией». «Но что касается немецкого мира, - заявил российский депутат, - то он не очень сложился, поскольку у немцев есть комплекс неполноценности. Он развился у них после тех преступлений, которые были совершены под флагом Detschland uber alles, или «один язык, одна нация, один фюрер». «Немецкий мир де-факто существует, а как термина немцы его боятся», – считает С.МАРКОВ.

Депутат Госдумы также попросил «не бояться, если человек ощущает, что «принадлежит к нескольким «мирам» (то есть, кроме «русского мира», еще к какому-то). «Вы не бойтесь, это ничего страшного, вы находитесь в мейнстриме», – заключил он.

На вопрос, проводились ли в России социологические исследования относительно того, какая часть населения относит себя а «русскому миру», С.МАРКОВ ответил отрицательно, однако, по его мнению, - «подавляющее большинство».