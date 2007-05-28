Качиньский: размещение американской базы ПРО в Польше россиян не касается

Польша не намерена обсуждать с Россией вопрос размещения на польской территории американской базы противоракетной обороны (ПРО).

Как передает РИА «Новости», об этом заявил Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ в интервью чешской газете Mlada fronta Dnes.

"С Россией об этом мы точно не будем разговаривать! Это отношения между нами и США", сказал Президент Польши.

По словам Л.КАЧИНЬСКОГО, строительство базы ПРО США на территории Польши - "вопрос чисто оборонный". "Американские ракеты будут защищать от возможного нападения со стороны непредсказуемых государств" - Ирана и Северной Кореи, сказал он.

Польский лидер заявил, что "нового Варшавского договора или СЭВ (на территории бывших социалистических стран) уже не будет". "Россия уже должна была к этому привыкнуть", - добавил Л.КАЧИНЬСКИЙ.

Он надеется, что визит Президента США Джорджа БУША в Польшу 8 июня этого года, поможет убедить поляков в том, что размещение базы ПРО США в Польше - решение правильное.

Как сообщалось, США планируют к 2012 году сдать в эксплуатацию восточноевропейскую часть своей противоракетной системы. Предполагается, что она будет состоять из двух основных элементов: радара дальнего обнаружения, который планируется построить в Чехии, и десяти ракет-перехватчиков, которые США намерены разместить в Польше.

Вашингтон заявляет, что восточноевропейская противоракетная оборона будет направлена против возможных угроз из ближневосточного региона, в частности из Ирана. Однако Россия, выступающая против создания подобной системы у своих границ, опасается, что сооружение радара в Чехии и размещение батареи ракет-перехватчиков в Польше может негативно повлиять на глобальный стратегический баланс сил.