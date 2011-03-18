К аварийной японской АЭС проложили новый электрокабель

Японские специалисты проложили внешний силовой кабель ко второму энергоблоку аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Линия электропередачи критически необходима для обеспечения работы системы охлаждения реакторов и хранилищ отработанного ядерного топлива, так как именно отказ штатных систем электроснабжения после землетрясения и цунами стал причиной нынешней аварийной ситуации.

Подключение кабеля будет произведено после прекращения распыления воды над третьим энергоблоком, говорится в сообщении.