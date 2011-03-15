Пятый и шестой реакторы АЭС «Фукусима-1» начали нагреваться

Температура пятого и шестого реакторов аварийной японской АЭС "Фукусима-1" "немного повышается", сообщило во вторник агентство Киодо со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Юкио Эдано.

"Незначительное повышение температуры. На это необходимо обратить внимание", - сказал он на пресс-конференции.

По данным Киодо, имеют место сбои в работе системы охлаждения реакторов.

После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на находящихся в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился, что вынудило власти начать эвакуацию людей из зоны радиусом 20 километров.

В столице Японии Токио во вторник было зафиксировано наличие в атмосфере радиоактивного йода и цезия в безопасных для здоровья населения концентрациях.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.

РИА Новости