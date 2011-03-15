Клинтон встретилась с представителем ливийских повстанцев

Госсекретарь США Хиллари Клинтон вечером в понедельник в Париже провела переговоры с представителем созданного ливийскими повстанцами Временного национального совета Махмудом Джибрилом, сообщает Радио Свобода. Это первые контакты между Соединенными Штатами и ливийской оппозицией на столь высоком уровне. Пресс-секретарь Клинтон заявил, что обсуждались "возможные пути помощи ливийскому народу в борьбе против режима Муамара Каддафи".

Ранее госсекретарь США обсудила ситуацию в Ливии с президентом Франции Николя Саркози.

Союзники США по НАТО поддерживают идею создания над Ливией зоны, свободной от полетов авиации, однако часть из них - например, Италия и Германия - выступили против силового воздействия на Триполи.