Ющенко отменил визит в Чехию
23:21, 24 мая 2007Мир
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Об этом сообщила его пресс-служба
Рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Чешскую Республику для участия во встрече президентов стран Центральной Европы отменен.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщал УНИАН, 25 мая В.ЮЩЕНКО планировал принять участие в Саммите глав государств Центральной Европы, который будет происходить в г. Брно (Чехия).
Тема Саммита – современные проблемы и вызовы, перед которыми стоит Центральная Европа.
Планировалось, что во время Саммита Президент Украины проведет встречи с президентами Италии, Болгарии и Сербии.
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