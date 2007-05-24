Ющенко отменил визит в Чехию

Рабочий визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Чешскую Республику для участия во встрече президентов стран Центральной Европы отменен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 25 мая В.ЮЩЕНКО планировал принять участие в Саммите глав государств Центральной Европы, который будет происходить в г. Брно (Чехия).

Тема Саммита – современные проблемы и вызовы, перед которыми стоит Центральная Европа.

Планировалось, что во время Саммита Президент Украины проведет встречи с президентами Италии, Болгарии и Сербии.