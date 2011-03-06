В бою за город Мисрата на севере Ливии погибли минимум 18 человек

Как минимум 18 человек погибли в воскресенье во время боя между сторонниками свержения ливийского лидера Муамара КАДДАФИ и лояльными ему войсками за город Мисрата на севере Ливии.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на врача городской больницы, куда доставляют тела погибших и пострадавших.

"У нас 18 погибших, и это не окончательный подсчет. У нас также много раненых людей", - цитирует агентство слова доктора.

По его словам, среди жертв повстанцы и мирные жители, включая ребенка.

В настоящий момент, по данным западных СМИ, город находится в руках повстанцев.

Город Мисрата, считающийся третьим по величине после Триполи и Бенгази, расположен в 210 километрах от столицы.

В самой столице Триполи в воскресенье тысячи сторонников правящего в Ливии более 40 лет М.КАДДАФИ прошли победным маршем, чтобы отпраздновать возвращение под контроль правительственных сил города Эз-Завия к западу от ливийской столицы, сообщил спутниковый телеканал "Аль-Джазира".

Одна из группировок войск сторонников свержения М.КАДДАФИ двигается с боями с востока на запад к столице Триполи. По данным агентства Рейтер, накануне повстанцы овладели городом Рас-эль-Ануф и подступают к Сирту, после которого открыта дорога на Мисрату и столицу Ливии.

Как сообщал УНИАН, с 15 февраля в ливийских провинциях идут акции протеста с требованием ухода М.КАДДАФИ. По данным международных организаций, власти жестоко подавляют демонстрации, а в столкновениях с силами безопасности и иностранными наемниками погибли до 6 тысяч человек.

Совет безопасности ООН 27 февраля принял санкционную резолюцию по Ливии. Меры СБ ООН, призванные остановить убийства противников режима М.КАДДАФИ, в частности, предусматривают эмбарго на торговлю оружием с Ливией, замораживание счетов и запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных.