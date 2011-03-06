Беларусь пригласила экспертов ОБСЕ на суд над активистами оппозиции

Беларусь пригласила экспертов ОБСЕ для наблюдения за ходом судебных процессов над участниками событий, произошедших в Минске 19 декабря после президентских выборов.

Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея САВИНЫХ.

"Беларусь рассматривает данное приглашение как подтверждение своей открытости и готовности подтвердить выполнение международных стандартов во всех процессах", - сказал он.

Как сообщалось, вечером 19 декабря 2010 года после президентских выборов белорусская оппозиция провела в Минске акцию протеста. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 600 человек, в том числе шесть кандидатов в Президенты. Большинство задержанных получили административные наказания. Несколько десятков человек проходят по уголовному делу о массовых беспорядках, некоторые из них уже осуждены на сроки от 3 до 5 лет заключения в колонии строгого режима.