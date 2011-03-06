HRW осуждает аресты журналистов в Турции

Правозащитная организация Human Rights Watch осудила недавние аресты журналистов в Турции и призвала власти страны выполнить обязательства в области свободы прессы, сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление организации, распространенное в субботу.

В четверг десять человек были задержаны по обвинению в причастности к предполагаемому заговору против турецкого правительства. Среди них - восемь представителей СМИ. Сообщается, что многие из задержанных журналистов критиковали власти страны.

Накануне в Анкаре и Стамбуле тысячи людей участвовали в демонстрациях, протестуя против задержания журналистов.