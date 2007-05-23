Госдума России ратифицировала соглашение с НАТО

Госдума в среду ратифицировала Соглашение между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их Сил.

Законопроект внесен в Госдуму президентом РФ.

Соглашение, подписанное в Вильнюсе 21 апреля 2005 года, позволит РФ гарантировать права российских военнослужащих, принимающих участие в совместных мероприятиях в рамках программы "Партнерство ради мира", а также значительно упростить организацию въезда-выезда за границу военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей (без оформления загранпаспортов и виз). Кроме того, реализация Соглашения обеспечит на принципе взаимности ввоз и вывоз боевой техники, транспорта и других средств, необходимых при проведении мероприятий в сфере военного сотрудничества, без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Действие Соглашения распространяется как на иностранные воинские контингенты на территории России, так и на российские воинские контингенты на территориях иностранных государств.

В Соглашении участвует 41 государство, включая большинство стран-членов СНГ (Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Узбекистан, Украина).

Комитет по международным делам поддержал ратификацию, отмечая, что документ в целом отвечает интересам Российской Федерации и его ратификация позволит усилить переговорные позиции России при решении вопросов нахождения российских войск за рубежом, а также при организации российского воинского транзита, в том числе, в Калининградскую область.

В заключение Комитета на законопроект также отмечено, что присоединение РФ к Соглашению "отнюдь не предусматривает автоматическое согласие России на прием иностранных контингентов на своей территории". Рассмотрение такого рода просьб и совместных планов военного сотрудничества будет предметом отдельных договоренностей в каждом конкретном случае.

Комитет по обороне также высказался за ратификацию.

РИА "Новости"