Премьер дал 100 дней, чтобы исправить бытовые условия в Ираке

Премьер-министр Ирака Нури Малики дал своему правительству 100 дней на то, чтобы улучшить бытовые условия жителей страны, сообщает Би-би-си.

Малики принял такое решение после охвативших Ирак протестов, в результате которых 10 человек погибли.

Малики заявил, что те министры, которые не справятся с задачей и не покажут значительные улучшения в предоставлении гражданам коммунальных услуг, будут привлечены к ответственности.

Иракцы вышли с протестами, выражая негодование по поводу тяжелых условий жизни, плохого электро- и водоснабжения, высоких цен на продовольствие, коррупции и безработицы.

Однако, как передает корреспондент Би-би-си в Багдаде, эти проблемы носят в Ираке постоянный характер, и сложно представить, как они могут быть решены в течение трех месяцев.