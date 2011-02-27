Министр: России нужно перевооружить Черноморский флот

Россия и Украина намерены подписать новое соглашение по перевооружению Черноморского флота, сообщил журналистам во Владивостоке министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

"Мы на самом деле обсуждаем этот вопрос, мы пытаемся сформулировать новые положения этого соглашения", - сказал Сердюков.

Глава Минобороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, в свою очередь, подчеркнул, что проблем с перевооружением ЧФ нет только потому, что этот вопрос изложен в соглашении от 1996 года об условиях базирования флота на Украине. "Мы действуем в рамках этого договора, все остальное - это предмет переговоров", - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

А.СЕРДЮКОВ согласился с этим, отметив лишь, что соглашение есть, только читают его стороны по-разному. Именно поэтому, по его словам, и назрела необходимость подписания новых документов.

Согласно действующим договоренностям, перевооружение ЧФ возможно с согласия Украины, замечает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, министр обороны России сопровождает своего украинского коллегу Михаила Ежеля, который с четверга находится в России с рабочим визитом. Сегодня Сердюков и Ежель, прибыв во Владивосток с Камчатки, побывают на борту ракетного крейсера "Варяг" и заслушают доклад командующего Восточным военным округом. Министры осмотрят микрорайон "Снеговая падь", где строится жилье для военнослужащих округа.