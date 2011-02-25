Министры обороны Украины и России прибыли на Камчатку

Министр обороны России Анатолий Сердюков прибыл в Петропавловск-Камчатский, сопровождая своего украинского коллегу Михаила Ежеля, который с четверга находится в России с рабочим визитом, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно программе, в пятницу министры посетят расположение соединения подводных сил Тихоокеанского флота и осмотрят атомный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец". Кроме того, они побывают на объектах социальной инфраструктуры, в том числе в Доме офицеров, на ледовом катке, в военном госпитале, комбинате питания, казармах.

На следующий день Сердюков и Ежель прилетят во Владивосток, где побывают на борту ракетного крейсера "Варяг" и заслушают доклад командующего Восточным военным округом. Министры осмотрят микрорайон "Снеговая падь", где строится жилье для военнослужащих округа.

В воскресенье по дороге в Москву делегация остановится в Оренбурге, где министры посетят президентское кадетское училище, где будет проведен "круглый стол" с воспитанниками этого учебного заведения. Кроме того Сердюков и Ежель проведут встречу с командованием Центрального военного округа.