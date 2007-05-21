Посольство США будет размером с Ватикан

21:48, 21 мая 2007
Мир
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...да и взрывать его бесполезно

СШАСША строят в Багдаде новое посольство, которое будет представлять собой настоящую крепость, пишет британская The Guardian. Оно будет расположено в "зеленой зоне" иракской столицы, тщательно охраняемом квартале, где находятся правительственные учреждения и представительства иностранных государств.

Под комплекс зданий посольства отведены 42 гектара - территория практически равная по площади Ватикану. Планируется возвести 27 зданий. В посольстве смогут разместиться 615 человек.

Толстые стены и перекрытия специально рассчитаны, чтобы выдержать удары бомб и снарядов. Сотрудники будут жить в небольших комнатах.

Исключение составит посол США в Ираке и его заместитель. Посла поселят в отдельном строго охраняемом доме площадью 1500 квадратных метров, его заместителя - в доме поменьше, площадью 890 квадратных метров.

Посольство будет подключено к автономному водо- и электроснабжению. На его территории также построят спортивный зал и бассейн. Весь комплекс зданий должны сдать в эксплуатацию уже в сентябре 2007 года, а к концу года посольство будет полностью укомплектовано персоналом.

Как отмечает The Guardian, новое дипломатическое представительство обойдется в 300 миллионов долларов и станет самым большим и дорогостоящим.

В настоящее время американские дипломаты живут в одном из дворцов, ранее принадлежавших Саддаму Хусейну. На местное население это производит скорее негативное впечатление, как будто американцы просто заняли место бывшего диктатора.

Лента.ру

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