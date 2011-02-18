В Бахрейне и Йемене полиция открыла огонь по демонстрантам
19:31, 18 февраля 2011Мир
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Есть погибший и раненые
В столице Бахрейна военные открыли огонь по демонстрантам, ранив нескольких человек, сообщает корреспондент Би-би-си. В Бахрейне похороны погибших в результате вспыхнувших накануне беспорядков сопровождаются скандированием антиправительственных лозунгов.
Сообщается, что на ключевых перекрестках столицы стоят танки.
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Один человек погиб в ходе разгона демонстрации протеста в Йемене, когда силы безопасности открыли огонь по протестующим. Инцидент произошел в городе Аден.
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