В Бахрейне и Йемене полиция открыла огонь по демонстрантам

В столице Бахрейна военные открыли огонь по демонстрантам, ранив нескольких человек, сообщает корреспондент Би-би-си. В Бахрейне похороны погибших в результате вспыхнувших накануне беспорядков сопровождаются скандированием антиправительственных лозунгов.

Сообщается, что на ключевых перекрестках столицы стоят танки.

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Один человек погиб в ходе разгона демонстрации протеста в Йемене, когда силы безопасности открыли огонь по протестующим. Инцидент произошел в городе Аден.