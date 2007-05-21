В Лондоне горит легендарный парусник Cutty Sark (фото)
09:57, 21 мая 2007Мир
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Его имя увековечено в названии сорта виски
|Фото с сайта Sky News
Все жители прилегающих к докам районов эвакуированы, прекращено движение автомобилей, поскольку существует опасность взрыва газовых баллонов, находящихся на борту четырехмачтового клипера, построенного 138 лет назад для быстрой доставки грузов чая из Индии.
Причину внезапного пожара специалисты пока не установили, констатируя лишь, что корабль охвачен огнем "на 100%". Борьбу за его спасение ведут восемь пожарных бригад.
|Фото АР/Yahoo!
Ирония ситуации состоит в том, что на клипере началась масштабная программа по его сохранению стоимостью 25 млн фунтов.
Cutty Sark был гордостью британского парусного флота, и его имя увековечено в названии популярного сорта виски.
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