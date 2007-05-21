В Лондоне горит легендарный парусник Cutty Sark (фото)

Исторический британский парусник Cutty Sark, стоящий на приколе в лондонском порту, полностью охвачен огнем, сообщило управление пожарной охраны.

Все жители прилегающих к докам районов эвакуированы, прекращено движение автомобилей, поскольку существует опасность взрыва газовых баллонов, находящихся на борту четырехмачтового клипера, построенного 138 лет назад для быстрой доставки грузов чая из Индии.

Причину внезапного пожара специалисты пока не установили, констатируя лишь, что корабль охвачен огнем "на 100%". Борьбу за его спасение ведут восемь пожарных бригад.

Ирония ситуации состоит в том, что на клипере началась масштабная программа по его сохранению стоимостью 25 млн фунтов.

Cutty Sark был гордостью британского парусного флота, и его имя увековечено в названии популярного сорта виски.

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