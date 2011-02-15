Сегодня заседает Межпарламентская Ассамблея Украины и Польши

15 февраля в Киеве состоится пятое заседание Межпарламентской Ассамблеи Украины и Республики Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, в рамках подготовки заседания Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН встретился с вице-маршалком Сейма Республики Польша Ежи ВЕНДЕРЛИХОМ.

В ходе встречи Председатель Верховной Рады выразил надежду, что «плодотворная и конструктивная работа Ассамблеи, общение на уровне комитетов, парламентских групп дружбы позволит на практике реализовать договоренности между нашими странами».

«Нужна конкретная работа и практический результат», - отметил руководитель парламента, подчеркнув, что «критическая масса разговоров исчерпана».

В.ЛИТВИН положительно оценил перечень вопросов, которые определены для обсуждения во время заседания Ассамблеи, и сообщил о запланированном на 21-22 марта 2011 года заседании трехсторонней Ассамблеи Украина-Литва-Польша, которое состоится в Киеве, и будет посвящено вопросам гуманитарного сотрудничества, что «является важным показателем европейской идентичности».

Руководитель парламента подчеркнул, что Украина заинтересована в председательстве Польши в Европейском Союзе, что, по его убеждению, «поможет продвинуть интересы и нашей страны». В частности, по словам В.ЛИТВИНА, эти интересы заключаются в решении вопросов создания зоны свободной торговли, вопросов реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, безвизового режима, и, в общем, евроинтеграции.

«Общее прошлое, особенно общее будущее Украины и Польши, должно побуждать к тому, что Европа должна противостоять вызовам и демонстрировать общность», - отметил он.

Председатель Верховной Рады считает, что в вопросе создания зоны свободной торговли «необходимо чрезвычайно выверить проблему и результат, но, вместе с тем, как можно быстрее пройти этот путь».

Сотрудничество же в вопросах программы “Восточного партнерства”, по его словам, нуждается в значительном импульсе. Реализацию “Восточного партнерства” он назвал «добавленной стоимостью к непосредственным контактам с ЕС».

Активизация этой работы, по убеждению В.ЛИТВИНА, зависит как от экономических, так и политических факторов. В частности, отметил он, среди экономических вопросов - недостаточное финансовое обеспечение программы “Восточное партнерство”. Среди политических В.ЛИТВИН назвал недостаточные усилия, которые прилагаются для начала работы ЕВРОНЕСТ. Председатель Верховной Рады сообщил, что Украина предложила руководителю Европейского парламента Ежи БУЗЕКУ разные варианты реализации парламентской составляющей европейского партнерства.

Вице-маршалок Сейма Республики Польша Е.ВЕНДЕРЛИХ, со своей стороны, согласился с тем, что «время разговоров и деклараций прошло - наступило время решений и конкретики». Он отметил, что председательство Польши в ЕС станет шансом не только для Польши, но и для Украины. При этом Е.ВЕНДЕРЛИХ отметил, что польская сторона во время председательства в ЕС «активно будет отмечать “Восточное партнерство” как основной столб сотрудничества Украины и Польши». По его словам, для Польши является важным расширение Европейского Союза, важны интересы Украины, поэтому она будет «акцентировать ее европейскость».

Касаясь вопросов, которые будут рассматриваться на следующий день на Пятом заседании Межпарламентской Ассамблеи Украины и Республики Польша, вице-маршалок отметил, что кроме вопросов евроинтеграции, ее участники рассмотрят состояние подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, проблемы самоуправления, в которых очень хорошо разбирается Польша и готова поделиться опытом, и выразил уверенность в плодотворности работы Ассамблеи.