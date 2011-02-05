Грузия может стать местом для радара ПРО США

Американские сенаторы-республиканцы считают, что Соединенным Штатам следовало бы разместить радар системы противоракетной обороны в Грузии, а не в Турции. Соответствующее письмо, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на блог Cable и сайт журнала Foreign Policy, четверо сенаторов - Джон Кайл (Аризона), Джеймс Риш (Айдахо), Марк Кирк (Иллинойс) и Джеймс Инхов (Оклахома) - направили главе Пентагона Роберту Гейтсу.

"Мы считаем, что США в сотрудничестве с союзниками должны создать самую эффективную систему противоракетной обороны... Мы уверены, что Грузия с ее географическим положением может стать идеальным местом для радара ПРО, направленного на Иран, а также может предоставить преимущество в защите от ракет дальнего радиуса действия по сравнению с Турцией", - говорится в письме, датированном 3 февраля.

Таким образом сенаторы отреагировали на заявления турецкого правительства о том, что Турция разместит на своей территории американский радар, только если США пообещают не предоставлять информацию с этого радара Израилю. Турция хочет, чтобы радар находился под управлением ее военных, а также требует исключить любые упоминания Ирана как страны, представляющую главную ракетную угрозу и являющуюся целью противоракетных систем.

"Грузия должна в будущем стать важным партнером США в области военного сотрудничества", - отмечают сенаторы, обращаясь одновременно к Пентагону с просьбой разъяснить, рассматривается ли Грузия в числе потенциальных стран, где может быть размещен радар и, если нет, то какие альтернативы предлагает оборонное ведомство.

Блог Cable отмечает малую вероятность того, что администрация США пойдет на размещение радара в Грузии, поскольку такие действия вызовут раздражение России. Более того, напоминает блог: Грузия не является членом НАТО и не может стать базой для дислокации систем, принадлежащих альянсу.

В Пентагоне РИА Новости не прокомментировали предложение сенаторов и не подтвердили факт получения министром их письма, однако сказали, что Гейтс "знаком со многими предложениями по размещению радара". "Работа в этом направлении идет. Мы не считаем возможным на данном этапе комментировать переговорный процесс, равно как предложения отдельных уважаемых людей", - сказал РИА Новости представитель управления Пентагона по связям с общественностью.