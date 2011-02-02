Более 600 человек ранены сегодня в столкновениях в Каире

Число пострадавших в ходе беспорядков в центре Каира в среду, 2 февраля, превысило 600 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство здравоохранения Египта. Кроме того, по меньшей мере один человек был убит. Как сообщают государственные СМИ страны, он был военнослужащим.

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", с окружающих площадь Тахрир зданий неизвестные сбрасывают самодельные взрывные устройства. Десятки тысяч противников Мубарака до сих пор находятся в центре Каира. К месту столкновений подъезжают кареты скорой помощи.

Тысячи противников президента Египта Хосни Мубарака собрались на площади Тахрир днем 2 февраля, сообщает Лента.ру. Сторонникам президента удалось прорваться к демонстрантам. Они стали отбирать у них антиправительственные плакаты и разбирать баррикады, сооруженные оппозиционерами, что спровоцировало драки.

На площадь Тахрир прибыли сторонники Хосни Мубарака верхом на лошадях и верблюдах. Они начали закидывать противников режима камнями. Непримиримые противники и сторонники правящего в Египте режима на протяжении нескольких часов ожесточенно забрасывали друг друга камнями, вступали в рукопашные драки с ножами и палками, а с наступлением темноты в ход пошли бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщает AFP, наиболее серьезные столкновения произошли около Каирского музея, который находится на площади Тахрир.