Эстония отмечает 91-ю годовщину Тартуского мира

Эстония отмечает сегодня 91-ю годовщину подписания Тартуского мирного договора (Tartu rahulepingu aastapäev), заключенного с Советской Россией в 1920 году и завершившего Эстонскую войну за независимость.

В войне 1918-1920 годов Эстония отстояла независимость в боях против российской Красной Армии. Вместе с эстонскими отрядами против Красной Армии воевали русские белогвардейцы генерала Юденича, а также финские, шведские и датские добровольческие отряды при поддержке британского флота с моря.

2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор, по которому Советская Россия отказалась от каких-либо прав на Эстонию и первой признала де-юре Эстонскую Республику.

По договору, к Эстонии отошли Печорский край и правобережье реки Нарва. В Эстонии была интернирована Северо-Западная армия Юденича, Россия позже распустила воевавшую на Южном фронте дивизию Эстонских красных стрелков. По Тартускому миру Эстония освобождалась от долгов царского правительства, получала из золотого запаса России 11,6 тонны золота и (в концессию) 1 миллион десятин леса.

Этот день входит в перечень государственных знаменательных дней, которые, в отличие от государственных праздников, в Эстонии не являются выходными, но вывешиваются государственные флаги.

Торжественные мероприятия, посвященные годовщине, пройдут в концертном зале национальной оперы "Эстония" в Таллине, а также в Тарту, сообщает корреспондент РИА "Новости".