Исламские священнослужители побывали в Освенциме

Около 150 исламских священнослужителей из стран Ближнего Востока, Турции и Европы посетили во вторник бывший нацистский лагерь смерти Освенцим на территории Польши, чтобы почтить память жертв Холокоста, сообщает РИА "Новости".

В траурной церемонии приняли участие также представители христианских церквей, иудаизма и европейские общественные деятели, в том числе бывший премьер-министр Германии Герхард Шредер.

Цель акции, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО - повысить уровень информированности жителей Европы и исламских стран о Холокосте и его жертвах.