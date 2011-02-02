Исламские священнослужители побывали в Освенциме
04:39, 02 февраля 2011Мир
877 0
Под эгидой ЮНЕСКО
Около 150 исламских священнослужителей из стран Ближнего Востока, Турции и Европы посетили во вторник бывший нацистский лагерь смерти Освенцим на территории Польши, чтобы почтить память жертв Холокоста, сообщает РИА "Новости".
В траурной церемонии приняли участие также представители христианских церквей, иудаизма и европейские общественные деятели, в том числе бывший премьер-министр Германии Герхард Шредер.
Цель акции, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО - повысить уровень информированности жителей Европы и исламских стран о Холокосте и его жертвах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter