В Иране разбился пассажирский самолет

Иранский пассажирский самолет, в котором летели 156 человек, разбился на северо-западе Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Как уточняет Agence France-Presse, крушение произошло рядом с городом Урмия, который является столицей провинции Западный Азербайджан.

Поступают противоречивые сведения о числе находившихся в самолете людей. По данным Reuters, на борту находились 156 человек. В то же время Associated Press сообщает о 105 пассажирах и членах экипажа. По информации Agence France-Presse, на борту разбившегося самолета было 90 человек.